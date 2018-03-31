Hafif ticari araç bagajında tehlikeli yolculuk

Adana’da, hafif ticari aracın bagajında aşırı yükle beraber ayaklarını aşağıya sarkıtarak yolculuk yapan bir kişi yürekleri ağızlara getirdi.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde bulunan Fuzuli Caddesi’nde plakası belirlenemeyen aşırı yüklü hafif ticari araç, olası kazalara davetiye çıkarttı. Kapağı açık bulunan aracın bagajında yüklerle birlikte ayağını aşağıya sarkıtarak yolculuk eden bir kişi de canını hiçe saydı.

Trafikte tehlikeye neden olan aracın sürücüsü, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına rağmen yoluna devam etti.