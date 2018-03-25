Hafif ticari araç, bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, bariyerlere çarpıp, takla atan araçtan fırlayan Dursun Ali Kılıç (58), yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde, D-100 karayolu Hendek ilçesi Hicriye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Dursun Ali Kılıç yönetimindeki 81 DK 453 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, takla attı. Kazada, aracın camından yola fırlayan 2 çocuk babası Dursun Ali Kılıç, yaşamını yitirdi.
Dursun Ali Kılıç'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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