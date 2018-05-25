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Hafif ticari araç, bisikletli gençlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 08:52 | Son Güncelleme

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, yoldan çıkan hafif ticari araç, önce 3 bisiklet sürücüsüne, ardından ağaca çarptı.

Hafif ticari araç, bisikletli gençlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, yoldan çıkan hafif ticari araç, önce 3 bisiklet sürücüsüne, ardından ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü Berkcan Dikme (19) ile bisikletlilerden Eray Köseler (17) yaşamını yitirdi, diğer 2 bisikletli ise yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi İstikam Lojmanları önünde meydana geldi. Güzelbahçe'den Narlıdere yönüne giden Berkcan Dikme yönetimindeki 35 F 6229 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarından bisikletleriyle ilerleyen Eray Köseler, Remzi Batu Karabulut (19) ve Mustafa Can Yağcı'ya (16) çarptı, ardından takla atarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, bisiklet sürücüleri de savruldu.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, AKS 110 ekipleri de araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun uğraş verdi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç sürücüsü Dikme'nin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Bisiklet sürücüleri ise olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Köseler yaşamını yitirirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazada yaşamını yitiren Köseler ve Dikme'nin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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