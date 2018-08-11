Hafif ticari araç devrildi: 2 kardeş öldü, 2 yaralı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 2 kardeş öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Yavuzeli karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ile plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Bedirköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp tarlaya devrildi. Kazada araçtaki Mehmet Özalp (35) ile ağabeyi Ali Özalp (40) olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ölen kardeşlerin cesetleri otopsi için morga kaldırılırken, yaralılar ise ambulanslarla hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.
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