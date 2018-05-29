Hafif ticari araç devrildi, 2 kardeş öldü

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kardeş öldü.
Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Arslan (30) yönetimindeki 02 FU 194 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde sürücü Mehmet Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kardeşi Çetin Arslan (25) ise ambulansla özel hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çetin Arslan, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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