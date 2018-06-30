HABER

Hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 14:36 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Ayvacık-Çarşamba karayolunda meydana geldi. Çarşamba yönüne giden Anıl Çakır (26) yönetimindeki 55 DT 284 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Anıl Çakır olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Berna Çakır ise ağır yaralandı.
Bölgeye sevk edilen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Berna Çakır, ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralıHafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralıHafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Koyun kırkarken elektrik akımına kapılıp öldüKoyun kırkarken elektrik akımına kapılıp öldü
Esra, sınava giderken kazada öldüEsra, sınava giderken kazada öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.