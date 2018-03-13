Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Durmuş idaresindeki 02 T 0081 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Türk idaresindeki 34 TA 1125 plakalı otomobil, Siteler Mahallesi Karamusa Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil her iki araç sürücüsü olan Abdurrahman Durmuş ile Hüseyin Türk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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