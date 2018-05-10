Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Karabük- Bartın yolu Eflani kavşağında meydana geldi. Bartın yönüne giden Mustafa Akyüz (70) yönetimindeki 78 SV 327 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Satılmış Kızıl'ın (62) kullandığı 34 RLG 99 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mustafa Akyüz, Satılmış Kızıl ve Kadriye Kızıl (53) yaralandı. Otomobilde sıkışan Satılmış Kızıl ve Kadriye Kızıl itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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