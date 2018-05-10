HABER

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Karabük- Bartın yolu Eflani kavşağında meydana geldi. Bartın yönüne giden Mustafa Akyüz (70) yönetimindeki 78 SV 327 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Satılmış Kızıl'ın (62) kullandığı 34 RLG 99 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mustafa Akyüz, Satılmış Kızıl ve Kadriye Kızıl (53) yaralandı. Otomobilde sıkışan Satılmış Kızıl ve Kadriye Kızıl itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ankara'da kritik görüşme!Ankara'da kritik görüşme!
Bunun adı vahşet! Banyoda buldular...Bunun adı vahşet! Banyoda buldular...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.