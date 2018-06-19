Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Sarıveliler-Ermenek karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ö. yönetimindeki 70 E 4850 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Adem A. yönetimindeki 42 PT 183 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücülerle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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