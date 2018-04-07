Hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı

Adıyaman’da hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abuzer Kaya yönetimindeki 02 H 0057 plakalı şehir içi yolcu taşıma otobüsü Sakarya Caddesi İtfaiye Kavşağında kırmızı ışıkta beklerken, Aydın Şimşek yönetimindeki 02 AZ 861 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Aydın Şimşek ile otobüste bulunan yolcular Hanım Fil, Bedir Yaşar yaralandı. Kaza yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Aylin Nazlıaka için karar verildi
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum