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Hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 10:40 | Son Güncelleme

Adıyaman’da hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Abuzer Kaya yönetimindeki 02 H 0057 plakalı şehir içi yolcu taşıma otobüsü Sakarya Caddesi İtfaiye Kavşağında kırmızı ışıkta beklerken, Aydın Şimşek yönetimindeki 02 AZ 861 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.Kazada hafif ticari araç sürücüsü Aydın Şimşek ile otobüste bulunan yolcular Hanım Fil, Bedir Yaşar yaralandı.

Hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı

Adıyaman’da hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abuzer Kaya yönetimindeki 02 H 0057 plakalı şehir içi yolcu taşıma otobüsü Sakarya Caddesi İtfaiye Kavşağında kırmızı ışıkta beklerken, Aydın Şimşek yönetimindeki 02 AZ 861 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Aydın Şimşek ile otobüste bulunan yolcular Hanım Fil, Bedir Yaşar yaralandı. Kaza yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı

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