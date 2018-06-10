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Hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü, 6 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

ÖLEN KADININ HAMİLE OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK Amasya'da, hafif ticari aracın, yol kenarında duran TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralananların ve ölenlerin, kardeş ile kuzen oldukları ortaya çıktı.

ÖLEN KADININ HAMİLE OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK
Amasya'da, hafif ticari aracın, yol kenarında duran TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralananların ve ölenlerin, kardeş ile kuzen oldukları ortaya çıktı.
Kazada ölenlerden Rıza (21) ile Fatma (18), yaralılardan da Saniye (12) ile Cennet'in (13), sürücü Satılmış (40) ve Nurdane (40) Kara çiftinin çocukları olduğu belirtildi. Yaşamını yitiren Arife Kara (21) ile yaralılar Müjgan (20) ve Hasan Kara'nın (24) ise kardeş olup, sürücü Satılmış Kara'nın kardeşinin çocukları olduğu öğrenildi.
Öte yandan Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kazada hayatını kaybeden Arife Kara'dan hamile olma ihtimaline karşı örnek alınarak, test için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

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