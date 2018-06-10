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Hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 13:04 | Son Güncelleme

AMASYA'da, hafif ticari aracın, yol kenarında duran TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü, 6 yaralı

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA) - AMASYA'da, hafif ticari aracın, yol kenarında duran TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan sanayi kavşağında meydana geldi. Tekirdağ'dan, memleketleri Amasya'nın Sarıalan köyüne gitmek için yola çıktığı belirtilen Satılmış Kara yönetimindeki 59 PK 986 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yol kenarında park halindeki 50 FN 412 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki aynı aileden Rıza (21), Arife (21) ve Fatma (18) Kara olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Satılmış Kara (40) ile Nurdane (40), Hasan (24), Cennet (13), Saniye (12) ve Müjgan (20) Kara da yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon Kara Mustafa Paşa devlet hastanelerine götürülüp, tedaviye alındı. 3 kişinin cansız bendeni ise Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü, 6 yaralıHafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü, 6 yaralı

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