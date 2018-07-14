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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 09:52 | Son Güncelleme

ÇORUM'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Hasan Güler (53) yönetimindeki 19 AT 984 plakalı hafif ticari araç, bariyerleri aşarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Güler ile gelini Şükriye (27) ve torunu Elif Güler (5) ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Hasan Güler, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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