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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa- Suruç yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Araçta bulunan ve isimleri öğrenilmeyen, Suriyeli olduğu belirtilen, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralıHafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

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