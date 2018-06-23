Hafif ticari araç su kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, su kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü Özcan Acar (28) öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul-Tekirdağ karayolu Marmara Ereğlisi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ'a giden Özcan Acar yönetimindeki 34 JN 5108 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına düştü. Kazada, sürücü Özcan Acar ile araçta yolcu olarak bulunan Medine Acar, Gürkan Acar ve Berna Acar yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araç sürücüsü Özcan Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özcan Acar'ın cesedi otopsi için Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
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