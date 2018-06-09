Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, İstanbul- Samsun D-100 karayolu Osmancık ilçesi Ovacıksuyu köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Samsun yönüne giden Sezai Satılmış yönetimindeki 39 DF 933 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan araç, yol kenarındaki su tahliye kanalına çarptı. Kazada, Kazım Satılmış öldü, sürücü Sezai Satılmış, Melek Satılmış ve Nevzat Satılmış ise ağır yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayatını kaybeden Kazım Satılmış'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.
FOTOĞRAFLI
Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!
Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor
Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!
Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!
Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi
Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı
Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...
Okuyucu Yorumları 0 yorum