HABER

Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 01:29 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, 24.00 sıralarında Derince Cenesuyu mevkii D-100 İstanbul istikametinde meydana geldi.

Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 24.00 sıralarında Derince Cenesuyu mevkii D-100 İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Özkan Ü. idaresindeki 41 LS 237 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarptıktan sonra takla atan araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde mahsur kalan sürücü Özkan Ü. çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
D-100 Çenesuyu mevkii İstanbul istikametinde kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluştu. Takla atan araç olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

Afrin’de PKK/PYD’nin kuzey hattı çökertildi

Afrin’de PKK/PYD’nin kuzey hattı çökertildi

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

ABD’de cinnet: 5 ölü

ABD’de cinnet: 5 ölü

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Tırmanarak evlere giren hırsız, son işinde balkondan düştü

Tırmanarak evlere giren hırsız, son işinde balkondan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.