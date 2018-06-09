Hafif ticari araç TIR'a çarptı: 1 ölü

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Serkan Olgun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Söke-Germencik Karayolu Mursallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serkan Olgun yönetimindeki 09 YM 542 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Yakup D. yönetimindeki 10 Y 8670 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Olgun, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Olgun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Yakup D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!
TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum