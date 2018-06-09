Hafif ticari araç TIR'a çarptı: 1 ölü

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Serkan Olgun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Söke-Germencik Karayolu Mursallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serkan Olgun yönetimindeki 09 YM 542 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Yakup D. yönetimindeki 10 Y 8670 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Olgun, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Olgun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Yakup D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

