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Hafif ticari araç TIR'a çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 15:54 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aziz GÜVENER/AKYAZI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Akyazı Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Feyyaz Durmaz (28) idaresindeki 34 LB 3208 plakalı hafif ticari araç önünde ilerlemekte olan Zurab Gogaladze idaresindeki GPC-10-1 Gürcistan plakalıTIR'a arkadan çarptı. Hafif ticari araç çarpmanın şiddetiyle TIR'ın dorsesine girerken, Feyyaz Durmaz ile Furkan Durmaz (14) hasar gören araçta sıkıştı. İtfaiye ekibi Feyyaz Durmaz ve Furkan Durmaz'ı uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkardı. Yaralanan 2 kişi 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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