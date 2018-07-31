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Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 13:20 | Son Güncelleme

ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu, 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu, 3 kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Gürgentepe ilçesi Işıktepe Mahallesi-Kabataş yolu üzerinde meydana geldi. Soner Arıkan yönetimindeki 17 GP 786 plakalı araç, kontrolden çıkarak 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan Soner Arıkan, eşi Canan Arıkan ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk, itfaiye ve sağlık ekipleri ile vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

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