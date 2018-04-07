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Hafif ticari aracı yuvarlanmaktan ağaç kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eğimli araziye yuvarlanma tehlikesi geçiren hafif ticari araç, ağaca takıldı.Edinilen bilgiye Ahmet Pektaş idaresindeki 80 LD 783 plakalı hafif ticari araç, Cemalpaşa Mahallesi Sülemiş yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yüksek eğimli araziye doğru savruldu.Yoldan çıkan hafif ticari araç çam ağacına çarparak durabildi.

Hafif ticari aracı yuvarlanmaktan ağaç kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eğimli araziye yuvarlanma tehlikesi geçiren hafif ticari araç, ağaca takıldı.
Edinilen bilgiye Ahmet Pektaş idaresindeki 80 LD 783 plakalı hafif ticari araç, Cemalpaşa Mahallesi Sülemiş yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yüksek eğimli araziye doğru savruldu.
Yoldan çıkan hafif ticari araç çam ağacına çarparak durabildi. Araç, ağaç sayesinde 30 metrelik eğimli arazide yuvarlanmaktan kurtuldu.
Kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü Ahmet Pektaş ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Hafif ticari aracı yuvarlanmaktan ağaç kurtardı

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