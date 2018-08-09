Hafif ticari aracın çarptığı bisikleti süren çocuk öldü

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı bisikletli Musa Şahin (9) yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Samsat karayolunda meydana geldi. Orhan Can (50) yönetimindeki 02 KU 403 plakalı hafif ticari araç, Musa Şahin’in kullandığı bisiklete çarptı. Kazada Şahin ve Can yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Musa Şahin doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi otopsi için morga konulurken, tedavisi süren hafif ticari aracın sürücüsü Can'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
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