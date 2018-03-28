Konya’da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhlis C. idaresindeki 42 DT 037 plakalı hafif ticari araç, Muammer Çiçek’in (46) kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletiyle birlikte kaldırıma sürüklenen Muammer Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası araç sürücüsü Muhlis C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza haberini alıp olay yerine gelen Muammer Çiçek’in oğlu Mehmet Çiçek’i, kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine “Bir bakayım çek ya, ne olmuş bu niye böyle olmuş ya, nasıl olmuş ya” diyerek babasını görmek istedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.