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Hafif ticari aracın çarptığı Elanur'un savrulma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 17:22 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı Elanur Yıldırım (5), yol kenarına savrularak, yaralandı.

Hafif ticari aracın çarptığı Elanur'un savrulma anı kamerada

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı Elanur Yıldırım (5), yol kenarına savrularak, yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Suşehri ilçe merkezindeki Sivas Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş için dışarı çıkan annesi Semiha Yıldırım'ın yanından ayrılıp, aniden yola koşan Elanur'a, hastane yönüne giden Adem Y. yönetimindeki 58 KC 988 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan küçük kız, yaralandı. Yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alınan Elanur Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hafif ticari aracın sürücüsü Adem Y. ise emniyette ifadesi alınarak, serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan hafif ticari aracın küçük Elanur'a çarpma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, sürücünün çarptığı Elanur'un, yol kenarına savrulduğu görülüyor.

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Hafif ticari aracın çarptığı Elanur'un savrulma anı kameradaHafif ticari aracın çarptığı Elanur'un savrulma anı kamerada

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