Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Ali Arslan öldü, sürücü ise hafif yaralandı.
Kaza, dün gece Şanlıurfa- Bozova karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. İlyas E. yönetimindeki 02 AAG 055 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Arslan'a çarptı. Kazada Arslan olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü İlyas E. ise hafif yaralandı.
İlyas E., ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet ali Arslan'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Süleyman Soylu'dan ABD'ye yaptırım yanıtı!
ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?
CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti
Murat Çelik yazdı... Milli Savunma Bakanı Akar'a, orgeneral bakan yardımcısı
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
CHP'de imza krizi! Ankara bugün hareketlenecek
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Kendisini 'Müslüman asker' olarak tanıtmıştı! Yine ortaya çıktı
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum