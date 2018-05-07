Hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Yusuf D., ağır yaralandı.
Kaza, Çanakkale-Bursa karayolu Trakya Birlik Yağ Fabrikası karşısında bulunan kavşakta meydana geldi. Bandırma yönünden gelen Yusuf D.’nin kullandığı elektrikli bisiklet kavşaktan dönüş yapan Ahmet Y. idaresindeki 16 TZ 322 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Yusuf D., çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Yusuf D., Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Yusuf D., daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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