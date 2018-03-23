Karaman’da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hacıcelal Mahallesi Şehit Yahya Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hilmi A. (18), yönetimindeki 70 HE 921 plakalı motosiklet ile Feride Ş. (37) idaresindeki 70 AN 872 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kullandığı motosikletten fırlayan ve kafasında kask bulunmayan Hilmi A., başını asfalt zemine çarparak ağır yaralandı. Hilmi A., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hilmi A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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