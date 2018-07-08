HABER

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 14:56 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa İlhan (58) yaralandı.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa İlhan (58) yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Nazilli ilçesi kırsal Dallıca Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli'den Dallıca Mahallesi yönüne giden Ümit Çapacıoğlu yönetimindeki 20 R 3519 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mustafa İlhan yönetimindeki 09 AAR 419 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kasksız motosiklet sürücüsü İlhan, yaralandı, Çapacıoğlu ise aracını kaza yerinde bırakıp, kaçtı. İlhan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan hafif ticari araç ve motosiklet çekici yardımıyla bir otoparka çekildi.
Jandarma, kaçan hafif ticari aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıHafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (2) -Ek fotoğraflarUfuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (2) -Ek fotoğraflar
Kuyumcunun sopalarla dövülüp gasp edildiği anlar kameradaKuyumcunun sopalarla dövülüp gasp edildiği anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.