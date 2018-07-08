Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa İlhan (58) yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Nazilli ilçesi kırsal Dallıca Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli'den Dallıca Mahallesi yönüne giden Ümit Çapacıoğlu yönetimindeki 20 R 3519 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mustafa İlhan yönetimindeki 09 AAR 419 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kasksız motosiklet sürücüsü İlhan, yaralandı, Çapacıoğlu ise aracını kaza yerinde bırakıp, kaçtı. İlhan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan hafif ticari araç ve motosiklet çekici yardımıyla bir otoparka çekildi.

Jandarma, kaçan hafif ticari aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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