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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin olay yerinde kartonla yağmurdan korumaya çalıştığı yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Enes M. yönetimindeki 16 ABP 500 plakalı motosiklet, Cihan K.'nın kullandığı 16 KHP 99 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Motosikletle birlikte yola savrulan Enes M. yaralandı. Sürücüye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Bir kişi elindeki bezle başındaki kanamaya tampon uyguladı. Yağmurdan ıslanmaması için üzerine karton tutulan Enes M., daha sonra gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıHafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıHafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıHafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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