Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

​Kaza, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Fuat Kuşçuoğlu Cadddesi'nde meydana geldi. Ömer Durmaz yönetimindeki 61 LC 192 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjü aşarak karşı yönden gelen Ertan Demir yönetimindeki 16 ED 156 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Ömer Durmaz yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü Ertan Demir, eşi Yasemin ve kızları Zeynep Demir ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durmaz'ın cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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