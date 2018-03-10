Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi İhlas Camii yanında Bünyamin Sarıkaya idaresindeki 02 EH 470 plakalı otomobil ile Bektaş Tosun idaresindeki 33 DZ 59 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Yaşanan kazada otomobilde bulunan Mehmet Sarıkaya ile Birgül Sarıkaya yaralandı. yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Halk otobüsünde şoke eden görüntü
Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü
NASA şokta! Hiç beklenmedik gelişme
FIRTINA-2 testi geçti! Düşmanı titretecek
İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'
Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum