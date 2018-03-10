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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi İhlas Camii yanında Bünyamin Sarıkaya idaresindeki 02 EH 470 plakalı otomobil ile Bektaş Tosun idaresindeki 33 DZ 59 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.Yaşanan kazada otomobilde bulunan Mehmet Sarıkaya ile Birgül Sarıkaya yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi İhlas Camii yanında Bünyamin Sarıkaya idaresindeki 02 EH 470 plakalı otomobil ile Bektaş Tosun idaresindeki 33 DZ 59 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Yaşanan kazada otomobilde bulunan Mehmet Sarıkaya ile Birgül Sarıkaya yaralandı. yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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