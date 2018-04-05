Hafif ticari araçta uyuşturucu ve 11 silah ele geçirildi

GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan hafif ticari araçta 41 kilo 250 gram eroin ve çeşitli uyuşturucular ile 11 silah ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenip durdurduğu plakası açıklanmayan hafif ticari araçta arama yaptı. Eğitimli köpek 'Bady'nin de katıldığı aramada 41 kilo 250 gram eroin, 510 gram esrar, 92 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 hassas terazi, ruhsatsız 8 tabanca ve 3 tüfek ile 18 bin 750 lira ele buldu. Uyuşturucu, silah ve paraya el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
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