Hafif ticari kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Zonguldak-Ereğli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan hafifi ticari kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza Zonguldak-Ereğli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan A. idaresindeki 67 LD 006 plakalı hafifi ticari kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri yaralıyı hafifi ticari kamyonetten çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
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