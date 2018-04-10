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Hafriyat döken kamyon devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

Gaziantep’te boş bir alana hafriyat döken kamyon devrildi.

Hafriyat döken kamyon devrildi: 1 yaralı

Gaziantep’te boş bir alana hafriyat döken kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in İslahiye ilçesi Beypınarı mevkinde boş bir arazide meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir kamyon, araziye hafriyat dökerken devrildi. Yan yatan kamyon sürücüsü kazada hafif şekilde yaralanırken, sürücüye olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından müdahale edildi. İlk müdahalenin ardından sürücü İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hafriyat döken kamyon devrildi: 1 yaralı

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