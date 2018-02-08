Hafriyat kamyonu, bir başka hafriyat kamyonunun üzerine düştü: 1 ölü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da yol yapım çalışmasında görevli sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, yamaçtan yuvarlanıp 5 metre yükseklikten bir başka hafriyat kamyonun üzerine düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay Çorum-İskilip Karayolu Dana Deresi mevkiinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasında görevli Musa Ardıç'ın kullandığı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yamaçtan yuvarlandı ve 5 metre yükseklikten Gökhan Küççük'ün kullandığı toprak yüklemesi yapılan başka hafriyat kamyonunun üzerine düştü. Kazayı gören diğer çalışanlar hemen jandarma, 112 Acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kamyon sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla üstteki kamyon indirilirken, Gökhan Küççük'ün öldüğü belirlendi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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