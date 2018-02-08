HABER

Hafriyat kamyonu, bir başka hafriyat kamyonunun üzerine düştü: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 19:00 | Son Güncelleme

ÇORUM'da yol yapım çalışmasında görevli sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, yamaçtan yuvarlanıp 5 metre yükseklikten bir başka hafriyat kamyonun üzerine düştü.

Hafriyat kamyonu, bir başka hafriyat kamyonunun üzerine düştü: 1 ölü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da yol yapım çalışmasında görevli sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, yamaçtan yuvarlanıp 5 metre yükseklikten bir başka hafriyat kamyonun üzerine düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay Çorum-İskilip Karayolu Dana Deresi mevkiinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasında görevli Musa Ardıç'ın kullandığı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yamaçtan yuvarlandı ve 5 metre yükseklikten Gökhan Küççük'ün kullandığı toprak yüklemesi yapılan başka hafriyat kamyonunun üzerine düştü. Kazayı gören diğer çalışanlar hemen jandarma, 112 Acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kamyon sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla üstteki kamyon indirilirken, Gökhan Küççük'ün öldüğü belirlendi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hafriyat kamyonu, bir başka hafriyat kamyonunun üzerine düştü: 1 ölüHafriyat kamyonu, bir başka hafriyat kamyonunun üzerine düştü: 1 ölü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tramvaydaki taciz şüphelisi tutuklandı (2) - Yeniden

Tramvaydaki taciz şüphelisi tutuklandı (2) - Yeniden

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

FETÖ’den tutuklu bulunun iş adamı Göksel Özçınar itirafçı olunca tahliye edildi

FETÖ’den tutuklu bulunun iş adamı Göksel Özçınar itirafçı olunca tahliye edildi

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı (2)

İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı (2)

Tunceli kırsalında teröristlerin gizlediği silah ve mühimmat bulundu

Tunceli kırsalında teröristlerin gizlediği silah ve mühimmat bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.