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Hafriyat kamyonu çukura düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 16:24 | Son Güncelleme

Aydın Efeler ilçe merkezinde devam eden doğalgaz çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Hafriyat kamyonu çukura düştü

Aydın Efeler ilçe merkezinde devam eden doğalgaz çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı. Manevra yaparken doğalgaz hattı döşemek için kazılan çukura düşen kamyonun sürücüsü 54 yaşındaki Akın A. hafif yaralandı.
Kaza Efeler İlçesi Mimarsinan Mahallesi Anadolu Bulvarı ile 2235 Sokak’ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Aydın’da doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının devam ettiği sırada kum taşıyan bir kamyon manevra yaparken kazılan çukura düştü. Büyük bir gürültü ile devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Vatandaşlar Aydın’daki doğalgaz hattı çalışmalarında kazılan alanların uygun şekilde doldurulmaması nedeniyle sürekli kazaların yaşandığını belirterek ilgili firmanın duyarsızlığından şikayetçi oldular. Doğalgaz hattı çalışması yapılan tüm yolların bir süre sonra çöktüğünü belirten vatandaşlar, "Çalışma tamamlanıp firma yolu kapattıktan sonra yol yol kendiliğinden çökmez ise yoldan geçen kamyon veya otobüslerden biri çukura saplanıyor" diye konuştular.

Hafriyat kamyonu çukura düştü

Hafriyat kamyonu çukura düştü

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