HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hafriyat kamyonu dehşeti kamerada: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 09:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İstanbul DHA Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldü.

Haber-Kamera: İstanbul DHA Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza dün akşam saatlerinde Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Önlem (56)'e hafriyat kamyonu çarptı. Önlem'in üzerinden geçen kamyon bir süre yoluna devam ettikten sonra vatandaşlar tarafından durduruldu. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Önlem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Önlem'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

PARTNERBüyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!Büyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!
TSK'dan hava harekatı: 12 hedef imha edildiTSK'dan hava harekatı: 12 hedef imha edildi
Oto yıkama kumbaralarını kırıp, içindeki paraları çaldılarOto yıkama kumbaralarını kırıp, içindeki paraları çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

Sır gibi saklanan 'gizemli kız' neden hep aynı mezara gidiyordu?

Sır gibi saklanan 'gizemli kız' neden hep aynı mezara gidiyordu?

Muğla'da korkutan olay! Ölüdeniz Babadağ'da hortum oluştu

Muğla'da korkutan olay! Ölüdeniz Babadağ'da hortum oluştu

Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi

Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.