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Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Bayat ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü Abdullah Yavuz yaralandı.

Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

Mustafa ULUSOY/BAYAT (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Bayat ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü Abdullah Yavuz yaralandı.
Kaza, Osmancık ilçesi Köpüklü köyü mevkiinde meydana geldi. Abdullah Yavuz yönetimindeki 21 AAE 473 plakalı, hafriyat yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı Abdullah Yavuz, çağrılan ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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