Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, 17.30 sularından İzmit Eski İstanbul Yolu Kent Ormanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cihan B. idaresindeki 41 EL 047 plakalı hafriyat kamyonu ve Ayhan T. idaresindeki 74 DL 625 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ayhan T.yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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