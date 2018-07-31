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Hafriyat kamyonu motosiklete çarptı, sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 12:48 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü Ahmet Kahraman (33), yaşamını yitirdi.

Hafriyat kamyonu motosiklete çarptı, sürücü öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü Ahmet Kahraman (33), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Başçayır Mahallesi çevre yolu girişinde meydana geldi. Erullah Aydıngün yönetimindeki 09 JM 443 plakalı hafriyat kamyonu, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kahraman yönetimindeki plakasız motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet kamyonun altına düştü. Metrelerce sürüklenen motosikletin kasksız sürücüsü Kahraman, kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Kahraman'ın öldüğü belirlendi. Kahraman'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hafriyat kamyonu motosiklete çarptı, sürücü öldüHafriyat kamyonu motosiklete çarptı, sürücü öldü

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