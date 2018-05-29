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Hafriyat kamyonu ortalığı birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, önce 3 eve ardından park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

Hafriyat kamyonu ortalığı birbirine kattı

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, önce 3 eve ardından park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ev ve araçlarda hasar oluştu.
Kaza, Nurtepe Mahallesinde bir sokakta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 54 ZM 0735 Plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, inşaattan kamyona hafriyat yükledikten sonra dik yokuştan aşağıya inmeye başladı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce kaldırıma çarptı. Ardında evlere çarpmaya başlayan kamyon evlerin balkonunu, duvarları, çatısına zarar verdi. Daha sonra hızla aşağıya doğru kayan kamyon, park halindeki 3 araca da çarptı. Hafriyat kamyonu çarptığı araçlardan birini evin bahçesinde askıda bırakarak durabildi.
Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

GÜRÜLTÜYÜ DUYAN SOKAĞA KOŞTU
Gürültüyü duyarak dışarı çıkan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyon sürücüsünü gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

'BU KAZA BİRİNCİ DEĞİL'
Mahalle sakini Hüseyin Tepe "Sabah hafiften yağmur yağıyordu. Yukarıda inşaat var oradan hafriyat alan kamyon yokuştan aşağıya inerken yağmurdan kayıyor. Sonra evlere çarpıyor, park halindeki araçlara falan vurdu. Allahtan can kaybı falan yok. Yetkililere sesleniyoruz, bu yola bir çözüm bulsunlar. Bu kaza birinci değil, üç dört defa burada kaza oldu. Daha önce bu binaya çarpmıştı araç" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

(ÖZEL HABER)Hafriyat kamyonu ortalığı birbirine kattı(ÖZEL HABER)Hafriyat kamyonu ortalığı birbirine kattı(ÖZEL HABER)Hafriyat kamyonu ortalığı birbirine kattı(ÖZEL HABER)Hafriyat kamyonu ortalığı birbirine kattı

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