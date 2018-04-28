Nabi YAZICI-KARTEPE(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, karşıdan gelen otomobille çarpışan hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi. Kamyon, önüne kattığı otomobille birlikte park halindeki 4 araca daha çarptı. Kaza sabah saatlerinde, Kartepe Köseköy mevkiinde D-100 Karayolu'nun yanındaki yolda meydana geldi. Musa B. idaresindeki 41 LG 038 plakalı otomobil ile karşıdan gelen Yılmaz Ç. idaresindeki 41 GC 817 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada, kamyon önüne kattığı otomobille birlikte yolun kenarında park eden otomobillere çarptı. Kazada, yol kenarında bulunan 4 otomobil hasar gördü. Ortalık savaş alanına dönerken, kazada yaralanan olmadı. Yol kenarında bulunan fabrikada çalışanlar, park ettikleri araçlarının hasar gördüğünü görünce şoke oldu. Hasar gören araçlar yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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