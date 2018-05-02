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Hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 22:16 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, kamyonun kavşakta otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, kamyonun kavşakta otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 20.00 sıralarında, Adapazarı-Kaynarca yolunda meydana geldi. M.A yönetimindeki 54 DS 703 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 EJ 216 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonunun altına giren otomobilde bulunan Aysu Vatanlı yaşamını yitirirken, S.K. ve G.B. ise yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Aysu Vatanlı'nın cenazesi ise morga kaldırıldı.
Hafriyat kamyonunun sürücüsü M.A gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralıHafriyat kamyonu otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralıHafriyat kamyonu otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralıHafriyat kamyonu otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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