Hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, kamyonun kavşakta otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 20.00 sıralarında, Adapazarı-Kaynarca yolunda meydana geldi. M.A yönetimindeki 54 DS 703 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 EJ 216 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonunun altına giren otomobilde bulunan Aysu Vatanlı yaşamını yitirirken, S.K. ve G.B. ise yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Aysu Vatanlı'nın cenazesi ise morga kaldırıldı.
Hafriyat kamyonunun sürücüsü M.A gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti
Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim
Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!
Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Erivan ayakta: 'Bundan sonra kararları sokak verir'