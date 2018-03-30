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Hafriyat kamyonu sürücüleri Kuzey Avrupa Otoyolu’nda eylem yapıyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 11:08 | Son Güncelleme

IHAAW110128-ASA/30-03-2018 - Hafriyat kamyonu sürücüleri Kuzey Avrupa Otoyolu’nda eylem yapıyor. 30.03.2018 11:01:28 TSI NNNN

IHAAW110128-ASA/30-03-2018

- Hafriyat kamyonu sürücüleri Kuzey Avrupa Otoyolu’nda eylem yapıyor.

30.03.2018 11:01:28 TSI
NNNN

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