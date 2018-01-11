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Hafriyat kamyonu yine can aldı (1)

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 16:12 | Son Güncelleme 1 saat önce

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞR/İSTANBUL, (DHA) Kadıköy'de hafriyat kamyonu sürücüsü pazardan çıkan bir kadına çarptı. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

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