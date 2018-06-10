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Hafriyat kamyonunun altında kalan engelli anne ile oğlu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, hafriyat kamyonunun altında kalıp, ağır yaralanan sağır ve dilsiz Yonca (19) ile oğlu Bilal Temur (3), hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, hafriyat kamyonunun altında kalıp, ağır yaralanan sağır ve dilsiz Yonca (19) ile oğlu Bilal Temur (3), hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Polis, kaza sonrası kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bir şirkete bağlı olarak hafriyat kamyonu şoförlüğü yapan Musa İşleyen, saat 11.00 sıralarında, alışveriş yapmak üzere Acarlar Mahallesi 51 Sokak'taki markete girdi. Alışverişin ardından tekrar 34 DA 2531 plakalı kamyonuna dönen İşleyen, yoluna devam etmek istedi. Bu sırada kamyonun önündeki sağır ve dilsiz Yonca ile oğlu Bilal Temur'u görmeyen İşleyen, anne- oğula çarptı. Bir şeyin üzerinden geçtiğini fark edip, duran İşleyen, anne ile oğlunu kamyonun altında görünce şok yaşadı. Bu sırada çevredekiler, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı anne- oğul, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon şoförü Musa İşleyen'in yakalanması için çalışma başlattı. İşleyen'in olay yerinde bıraktığı hafriyat kamyonu ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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