Hafriyat kamyonunun ezdiği bisikletin sürücüsü öldü

Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, hafriyat kamyonu caddeye döndüğü sırada yanındaki bisiklete çarparak üzerinden geçti. Bisiklete çarpıp, sürücüsünün öldüğünü fark etmeyen kamyon sürücüsü, çevredekilerin seslenmesiyle durdu.
Olay, öğleden sonra, Kartepe Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Osmangazi Caddesi üzerinde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 HR 490 plakalı hafriyat kamyonu, Kahramanlar Caddesi'ne döndüğü sırada yanında ilerlemekte olan bisiklete çarptı. Bisiklete çarptığını fark etmeyerek yola devam eden kamyon sürücüsü çevredeki vatandaşların bağırması üzerine durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen bisikletlinin cenazesi polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza anı ise sokak üzerindeki bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kamyon marketin önünden geçtiği sırada bisiklet sürücüsünün de hızla kamyonu sağ taraftan geçmeye çalıştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Rus medyasından dikkat çeken Bağdadi iddiası!
İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!
Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...
Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı
CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!
Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!
CHP'den destek açıklaması: Milletimizle dimdik duracağız
Sokağa iç çamaşırsız çıkınca... Gerçek flaşlar patlayınca ortaya çıktı!
Devlet Bahçeli'nin davetinin ardından İYİ Partili isim istifa etti
Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum