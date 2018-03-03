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Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

MUĞLA (İHA)

MUĞLA (İHA)

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

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Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü
2 / 9

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü
3 / 9

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü
4 / 9

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü
5 / 9

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü
6 / 9

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü
7 / 9

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü
8 / 9

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü
9 / 9

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü
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