Hafriyat yüklü kamyonda yangın

Adıyaman’da, seyir halinde olan hafriyat yüklü kamyonda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 HC 401 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu araç muayene istasyonu yakınlarında fren balatalarının aşırı ısınmada dolayı yangın meydana geldi. Kamyonun arka lastiklerinde meydana gelen yangını fark eden kamyon sürücüsü bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan ise itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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