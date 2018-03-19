Hainler kaçarken tuzaklamıştı, o bombalar patladı 4 ÖSO askeri ve 7 sivil öldü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik operasyonunda PKK ve YPG’li teröristler bozguna uğrarken, teröristlerin tuzakladıkları el yapımı bomba ve mühimmatların patlaması sonucu 7 sivil ve Özgür Suriye Ordusu’ndan 4 asker hayatını kaybetti. 4 saat boyunca süren yangın ve olayın dehşetine ait görüntülere İHA ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’i üç koldan kuşatırken, kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu birlikleri birkaç saat içinde şehri özgürleştirmişti. PKK ve YPG’li teröristlerin birkaç gün önce şehirden kaçarken tuzakladıkları patlayıcı ve bombalar 4 katlı bir binada patladı. Sultan Murat Tümeni’nden askerlerin arama yapmak için girdikleri bina infilak etti.

Al Sahafi Mahallesi’nde müzik okulunun yanındaki bina yerle bir olurken, büyük çaplı yangın çıktı. Yandaki apartmanlarda da büyük çaplı hasar meydana geldi. Aynı bölgede çok sayıda binada da tuzaklama sonucu patlama yaşanması dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı 11 kişinin hayatını kaybettiği patlama bölgesini görüntüledi. Dün kaydedilen sıcak görüntülerde olayın boyutunu ve vahametini gözler önüne serdi.

Sultan Murat Tümeni’nden askerler, hainlerin binayı birkaç gün önce tuzakladıklarını belirterek, patlamada hayatını kaybeden bazı sivil ve askerlerin cenazelerinin ise henüz çıkarılamadığını açıkladılar. Bugün de patlamada birisi çocuk 5 kişi yaralandı.